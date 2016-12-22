Российские врачи применяют новейшие методы для лечения жителей в Алеппо

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС РФ, развернутого близ Алеппо, оказали помощь более чем 1,5 тысячам мирных сирийцев, для лечения применяются новейшие методики, заявили журналистам в пресс-службе министерства.

"Для обработки инфицированных ран, с которыми жители Алеппо поступают в госпиталь МЧС, врачи применяют специальные антисептические и антибактериологические повязки, а также повязки со специальными пропитками, что позволяет улучшить состояние пациента, спасти им жизнь", — сказал собеседник агентства.

К врачам МЧС обращаются многочисленные пострадавшие с уже запущенными, инфицированными ранами и ожогами, так как многим ранее не могли оказать квалифицированную медицинскую помощь, пишет РИА Новости.

Врачи МЧС им сначала обрабатывают раны, потом накладывают специальные повязки. Так, в госпиталь обратился 35-летний мужчина с инфицированием ампутированной конечности и осколочным ранением левого предплечья.

Он лишился ноги еще месяц назад, но качественную медицинскую помощь ему тогда оказать не могли. Врачи МЧС очистили раны, наложили швы, обработали раны предплечья.

"Опыт врачей позволил провести механическую очистку ран, пострадавшему делали мазевые повязки, он прошел полный курс антибактериальной терапии, что позволило сохранить ему жизнь", — рассказали в МЧС.

Среди "тяжелых" пациентов и много детей. Так, к российским врачам поступила пятилетняя девочка, тяжело пострадавшая при взрыве самодельной ракеты террористов. Ее мать погибла, отец пропал без вести.

"Врачи МЧС провели девочке антибактериальную инфузионную терапию с последующей обработкой ран, теперь жизнь ребенка вне опасности. Дальнейшую помощь ей будет оказывать Международное общество по реабилитации детей с травмами, полученными в результате вооруженного конфликта", — сказал собеседник агентства.

Как отметил анестезиолог госпиталя Виктор Белинский, "современные отечественные препараты для обезболивания, которыми располагает госпиталь МЧС, позволяют проводить Сирии перевязки и извлекать инородные предметы в полевых условиях достаточно эффективно".

"Также успешно зарекомендовала себя методика внутривенной анестезии с применением искусственной вентиляции легких, что позволяет хирургам и травматологам проводить уникальные операции. Кроме того, после такой анестезии продолжительность нахождения пациента в реанимации существенно сокращается", — сказал врач.

IslamRF.Ru