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МИД России: Западу придется считаться с договоренностями по Сирии

22.12.2016 17:41

Западу придется считаться с договоренностями РФ, Ирана и Турции по Сирии, даже если они кому-то не нравятся, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

 

Высокопоставленный дипломат сообщил, что ему "неизвестно" о каких-либо попытках других стран сорвать договоренности РФ, Ирана и Турции по Сирии, пишет РИА Новости.

 

"Я могу представить себе с учетом понимания того, какую позицию какая страна занимает и какую линию она проводит, что не всё во вчерашних договоренностях некоторым и в США, и в Евросоюзе могло понравиться. Но жизнь есть жизнь, и с этим придется смириться и исходить из того, что такова новая реальность", — отметил Рябков.

 

Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили во вторник в Москве ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. Учитывая вовлеченность военных всех трех стран в события непосредственно на сирийской территории, к переговорам подключились и главы оборонных ведомств.

 

По итогам переговоров министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии, а также о готовности стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией. Кроме того, Россия, Иран и Турция согласовали совместное заявление по оживлению политического процесса для прекращения конфликта в Сирии. В документе подтверждается уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии в качестве многоэтнического, многоконфессионального, демократического и светского государства.

 

IslamRF.Ru

 

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