Совфед примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции

Совет Федерации в пятницу на последнем заседании осенней сессии примет заявление в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова, а также рассмотрит закон об организации детского отдыха и заслушает доклад министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Как ранее заявил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев, в рамках заседания сенаторы намерены обратиться к парламенту Турции с призывом оказать содействие правоохранительным органам в расследовании убийства российского дипломата Андрея Карлова. Кроме того, члены верхней палаты призовут своих коллег-парламентариев к созданию надежной и эффективной системы мер по предотвращению террористических актов в будущем.

В рамках "правительственного часа" с докладом о приоритетных направлениях развития здравоохранения в РФ выступит глава Минздрава Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

Затем сенаторы намерены рассмотреть закон о единых требованиях к организации детского отдыха в РФ, а также закон о создании государственной системы учета контингента обучающихся.

Кроме того, членам верхней палаты предстоит ратифицировать ряд международных договоров, в том числе соглашения между Россией и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, а также договоренности России и Ирана о поощрении и взаимной защите капиталовложений.





IslamRF.Ru