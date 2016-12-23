Патрушев встретился с советников премьера Ирака по нацбезопасности23.12.2016 12:33
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалехом Файядом и обсудил противодействие международному терроризму на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев и Фалех Файяд обсудили вопросы противодействия международному терроризму на Ближнем Востоке. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению и укреплению всестороннего российско-иракского сотрудничества, в том числе по линии советов безопасности двух стран", — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
IslamRF.Ru