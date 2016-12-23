Путин против того, чтобы слово "ислам" употреблялось рядом со словом "террор"23.12.2016 15:51
Президент России Владимир Путин против того, чтобы слово "ислам" всуе употреблялось рядом со словом "террор". Об этом он заявил на большой пресс-конференции, комментируя предложение одного из журналистов запретить в СМИ употребление словосочетания "Исламское государство", так как "террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни к государственности".
"Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, это бесперспективно. Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли "ислам" рядом с "террором"", - сказал Путин, как сообщает ТАСС.
ДАИШ - террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ), запрещена в Российской Федерации. Организация создана в октябре 2006 года.
Боевики ДАИШ имеют в своем распоряжении большое количество оружия и военной техники, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, танки, бронетранспортеры и гаубицы американского производства. По данным американской разведки и заявлениям иракских властей, боевики ДАИШ также обладают химическим оружием и неоднократно применяли иприт и содержащие хлор боеприпасы на территории Сирии и Ирака.
По оценкам ЦРУ, численность группировки составляет около 30 тыс. человек, в то время как иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах боевиков воюют граждане 80 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады, РФ и стран СНГ.
IslamRF.Ru