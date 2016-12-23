Путин против того, чтобы слово "ислам" употреблялось рядом со словом "террор"

Президент России Владимир Путин против того, чтобы слово "ислам" всуе употреблялось рядом со словом "террор". Об этом он заявил на большой пресс-конференции, комментируя предложение одного из журналистов запретить в СМИ употребление словосочетания "Исламское государство", так как "террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни к государственности".

"Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, это бесперспективно. Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли "ислам" рядом с "террором"", - сказал Путин, как сообщает ТАСС.

ДАИШ - террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии (сокращенно ИГ или ИГИЛ, в арабских СМИ - ДАИШ), запрещена в Российской Федерации. Организация создана в октябре 2006 года.

Боевики ДАИШ имеют в своем распоряжении большое количество оружия и военной техники, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, танки, бронетранспортеры и гаубицы американского производства. По данным американской разведки и заявлениям иракских властей, боевики ДАИШ также обладают химическим оружием и неоднократно применяли иприт и содержащие хлор боеприпасы на территории Сирии и Ирака.

По оценкам ЦРУ, численность группировки составляет около 30 тыс. человек, в то время как иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах боевиков воюют граждане 80 стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады, РФ и стран СНГ.

IslamRF.Ru