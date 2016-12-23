В Москве санкционировали арест подозреваемых по делу "Таблиги Джамаат"

Мещанский суд Москвы в пятницу санкционировал арест гражданина Киргизии, обвиняемого в связях с экстремистской группировкой "Таблиги Джамаат", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Сатыбека Кубатова меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля", — сказала судья.

Сатыбек Кубатов был задержан в четверг, в тот же день ему предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По словам следователя, Кубатов признал вину полностью и дал показания на подельников. Сам он против ареста в суде не возражал.

Суд санкционировал арест и второго обвиняемого — гражданина Киргизии Каныбека Суйундука, он также против ареста не возражал. Каныбек сообщил в суде, что работал водителем ЗИЛа.

В четверг сообщалось, что шесть граждан Киргизии и один россиянин задержаны в московском регионе по делу экстремистской группировки "Таблиги Джамаат". Сообщалось, что задержанные проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания в России исламского халифата. Завербованные участники движения направлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

Деятельность "Таблиги Джамаат" в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям", пишет РИА Новости.

IslamRF.Ru