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В Крыму растет число производителей халяль

23.12.2016 17:55

В Духовном управлении мусульман Крыма и г. Севастополь состоялось очередное вручение сертификата качества «Элял» на продукцию частного предприятия в Евпатории.

 

Предприятие занимается забоем крупного и мелкого рогатого скота и поставкой мяса-халяль  в специализированные магазины Симферополя, Евпаторийского региона и Черноморского района Крыма.

 

После получения заявки от предпринимателей, отдел стандартизации и сертификации халяльной (элял) продукции ДУМК изучил процесс забоя и разделки скота и проверил условия содержания мяса. По итогам проверки никаких претензий к производителю не возникло. Забой животных проводится с помощью специального оборудования и в соответствии с законами шариата. В помещении учтены все технические и санитарные требования.

 

Сертификат качества руководителю предприятия вручил лично Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев. Он пожелал предпринимателям успехов, быть ответственными перед людьми и перед Всевышним.

 

Срок действия сертификата «Элял» составляет один год, по истечению срока производится повторное обследование с выдачей заключения о возможности продления сертификата на следующий год.
Производитель обязуется производить продукцию в соответствии со стандартами «Элял», утвержденными ЦРО ДУМК. По требованию Духовного управления мусульман Крыма и г. Севастополь предприятие обязуется предоставлять продукцию для проведения лабораторных анализов.

 

На сегодняшний день в Крыму осуществляют свою деятельность около десяти предприятий по производству элял-продукции.

 

Сертификаты качества «Элял» выданы Духовным управлением мусульман Крыма и г. Севастополь следующим предприятиям:

 

Торговая марка «Шербет», кондитерская фабрика «Браво-Чемпион», «Крымская макаронная фабрика», цех полуфабрикатов и мясных продуктов «Халаль», торговая марка «Крымский Султан», три цеха по забою крупного и мелкого рогатого скота.

 

По материалам пресс-службы  ЦРО ДУМ Крыма

 

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