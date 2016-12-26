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Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета, вылетевшего из Сочи

26.12.2016 10:05

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолета, вылетевшего из Сочи.

 

Самолет Минобороны РФ, следовавший с пассажирами в сирийскую Латакию, потерпел крушение при взлете из аэропорта в Адлере. На борту лайнера ТУ 154 находились 92 человека.



Муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил в адрес родных и близких, соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы:

Мы молим Всевышнего Аллаха обо всех невинно погибших в авиакатастрофе, просим принять их души и одарить их Своей милостью. 

Потеря близких – одно из тяжелейших испытаний, которые выпадают на долю человека. И да примет Всевышний Аллах и наши молитвы о погибших. Пусть Всевышний одарит их Своей милостью и прощением .

И да ниспошлет Всевышний Создатель милость Свою и дарует прощение Свое и удостоит заслуженного места в Мире Вечном. 

Мы соболезнуем всем, кто в результате катастроф потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11:156). Мы молим Всевышнего Создателя даровать близким погибших терпение и душевные силы.


Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России


В Московской Соборной мечети, а также в мечетях по всей России мусульмане вознесут молитвы обо всех безвременно погибших.

 

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