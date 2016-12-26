В Петербурге Путин встретится с Назарбаевым

Президент РФ Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург проведёт беседу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также примет честите в заседании Высшего Евразийского экономического совета и сессии ОДКБ.

"В ходе встречи ВЕЭС лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России подведут итоги первых двух лет работы Евразийского экономического союза, наметят ориентиры по дальнейшему развитию интеграционного объединения. Центральным событием саммита станет планируемое подписание Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС", — сообщала ранее пресс-служба Кремля, как передает РИА Новости.

Ожидается также принятие ряда других важных многосторонних документов, в том числе направленных на продвижение процесса формирования единого евразийского рынка товаров и услуг. Главам государств предстоит утвердить Основные направления международной деятельности Союза на 2017 год, а также рассмотреть различные аспекты сотрудничества с ключевыми торгово-экономическими партнёрами Евразийского союза.

Согласно сообщению пресс-службы, в рамках заседания ОДКБ лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят актуальные сферы союзнического взаимодействия в рамках Организации, обеспечение её текущей деятельности. Планируется обмен мнениями по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки дня, включая тематику противодействия террористическим и экстремистским угрозам, борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

IslamRF.Ru