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Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию

26.12.2016 12:14

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обстоятельно обсудили Сирию, в разговоре принял участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Кремля.

 

"Состоялся… обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

Путин и Назарбаев в воскресенье осмотрели лаборатории фармацевтического завода "Биокад" в Ленобласти, а также производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге.

 

IslamRF.Ru

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