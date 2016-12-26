Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили Сирию

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обстоятельно обсудили Сирию, в разговоре принял участие глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся… обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. В разговоре принял участие президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Путин и Назарбаев в воскресенье осмотрели лаборатории фармацевтического завода "Биокад" в Ленобласти, а также производство завода "Диаконт" в Санкт-Петербурге.

IslamRF.Ru