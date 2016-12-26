Мусульманские религиозные общины Москвы подвели итоги года

22 декабря состоялось отчетное собрание муфтия Москвы Ильдара-хазрата Аляутдинова с председателями религиозных общин. Встреча прошла в конференц-зале Культурно-просветительского и досугового центра.

На встрече подводили итоги года, обсуждали планы на будущий 2017 год и фетву (правовое решение) Совета улемов. Участникам встречи продемонстрировали видеопрезентацию о деятельности ДУМ Москвы, а также показали ролик о новом проекте – Культурно-просветительском и досуговом центре.

Муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов призвал проявлять большую активность, проводить больше совместных мероприятий: «Впервые мы провели Мавлид в новом формате в мечети. Собралось около 3 тыс. людей. Год выдался непростой: в мусульманском мире много проблем, которые не дают в полной мере ощутить сладость и благодать от тех событий, которые мы проводим.

Мы выстраиваем отношения с дружеской позиции, сопереживаем, понимаем и поддерживаем друг друга, это многого стоит. Ведь мы, объединив усилия, стараемся на пути Всевышнего».

Муфтий Москвы призвал всех гостей читать молитвы за тех, на чьи плечи легли тяготы войны, в том числе за женщин и детей. В связи с тем, что происходит в мире, от имени мусульман планируются акции поддержки.

Кроме того, в планах открытие дополнительных мест для культурного досуга и просветительства мусульман. От имени духовенства поступают обращения в соответствующие структуры с просьбой о выделении новых помещений.

На обсуждение вынесена фетва Совета улемов. По завершении внесения в нее корректировок будет принято заключение, посвященное сетевому маркетингу.

Для гостей организовали праздничный ужин. Муфтий Москвы Ильдар-хазрат Аляутдинов отметил: «Важно общаться, встречаться, поддерживать друг друга».

Также присутствующим рассказали о спектакле «Утерянное завещание», который состоится 29 января 2017 года в Crocus City Hall.

Пресс-служба ДУМ Москвы