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ДУМК: мусульмане Крыма скорбят по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем

26.12.2016 13:01

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев обратился с соболезнованиями к родным и близким погибших в авиакатастрофе в небе над Сочи в минувшее воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

 

"От имени мусульман Республики Крым и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем людям, трагически потерявшим своих родных и близких в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Нас глубоко потрясла весть о трагедии, в которой всего в одно мгновенье потеряны жизни 92 человек. Это большое несчастье, и мы разделяем горе родных и близких погибших, всех тех, кто познал боль утраты, и просим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал им веру, терпение и стойкость пережить эту трагедию", — отметил Аблаев.

 

Муфтий Крыма подчеркнул, что в настоящее время все погибшие как никогда нуждаются в молитвах. "Всей душой прошу Аллаха проявить свою милость и принять души погибших: "Всевышнему мы принадлежим и к Всевышнему мы возвращаемся". Аминь", — добавил он.

 

Как сообщает РИА Крым, самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей прессы, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое госслужащих.

 

IslamRF.Ru

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