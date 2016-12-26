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Сегодня во всех мечетях Татарстана прочтут Коран по жертвам крушения Ту-154

26.12.2016 13:51

Сегодня в связи с общенациональным днем траура в России по погибшим в авиакатастрофе, произошедшей над Черным морем,  во всех мечетях Татарстана после полуденного намаза будет читаться Коран по усопшим, также в течение всего дня чтение священного Корана будет транслироваться и на радио "Азан".

 

Как напоминает Islam-today, ранее муфтий РТ выразил соболезнование всем, кто потерял близких в авиакатастрофе самолета Минобороны ТУ-154.

 

"Вчера в районе Сочи разбился самолет Минобороны ТУ-154, на борту которого по последним данным находились 92 человека, в том числе 84 пассажира и 8 членов экипажа. В  этот тяжелый для России час от имени мусульман Республики Татарстан и от себя лично выражаю глубочайшее соболезнование семьям и близким, потерявшим родных в этой трагедии.

 

В эти минуты мусульмане Татарстана вместе в мыслях и молитвах с теми, кто страдает от потери близких им людей. Пусть Всевышний Аллах поможет каждому из них быть стойкими и сильными и пережить боль страшной утраты. Коран учит нас быть терпеливыми, ведь «Поистине не знает душа, что она приобретет завтра, и не знает душа, на какой земле она умрет». «Всевышнему мы принадлежим и к Всевышнему мы возвращаемся». Аминь", - говорится в соболезновании муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина.

 

Напомним, на борту самолета находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов (Первого, «Звезды» и НТВ), военнослужащие, и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

 

 

IslamRF.Ru

 

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