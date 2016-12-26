Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии
26.12.2016 14:53
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в городе Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
IslamRF.Ru
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26.12.2016 14:53
Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Читать дальше »»»
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