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Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии

26.12.2016 14:53

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

 

"Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в городе Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

IslamRF.Ru

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