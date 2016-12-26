Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. "Условлено продолжить тесную координацию в вопросах содействия достижению политического урегулирования сирийского кризиса, в частности, имея в виду проведение в городе Астане переговоров заинтересованных сторон в целях выхода на конкретные договоренности", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">26.12.2016 14:53</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41114.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии </strong><p style="font-size:95%">Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41114" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 26.12.2016 14:53

Путин и Роухани условились продолжить координацию по политическому урегулированию в Сирии Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подчеркнули, что успешное завершение совместными усилиями операции по освобождению Алеппо от боевиков является важным шагом на пути полной победы над международным терроризмом в Сирии и установления мира в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Читать дальше »»»

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