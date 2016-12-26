Суд частично поддержал фонд "Урал" в споре с ДУМ Башкирии, взыскав 58 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии частично поддержал благотворительный фонд "Урал", взыскивающий с Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Башкирии пожертвования на сооружение мечети.

Согласно резолютивной части решения, размещенной в картотеке арбитражных дел, арбитраж присудил расторгнуть заключенный сторонами в феврале 2013 года договор пожертвования, а сумму выплат ДУМ по иску фонда сократить с 64,5 млн рублей до 58,882 млн рублей.

Помимо этого, управлению мусульман следует уплатить госпошлину в размере 205,945 тыс. рублей, сообщает "Интерфакс".

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, уточняется в документе.

Как сообщалось, "Урал", спонсирующий с 2013 года строительство соборной мечети в Уфе, в середине августа текущего года обратился в арбитражный суд, поскольку сумма, выделенная на сооружение мечети, была направлена на выкуп у уфимской мэрии земельного участка для строительства исламского делового центра "Муслим-сити".

Фонд объявил о намерении заморозить финансирование объекта, так как возникли подозрения, что деньги тратятся не по назначению. Кроме того, в фонде не согласны как с названием "Муслим-сити", так и с концепцией этого девелоперского проекта муфтията, которая предусматривает строительство, помимо мечети и инфраструктурных объектов, также коммерческой и жилой недвижимости.

Третьим лицом по делу выступал ООО "Алтын курай" (генподрядчик строительства новой соборной мечети в Уфе).

Наряду с этим, фонд "Урал" намеривался расторгнуть договор пожертвования с Духовным управлением мусульман, заключенный в феврале 2013 года.

Сообщалось также, что для урегулирования вопросов с ДУМ фонд обратился с открытым письмом к главе Башкирии Рустэму Хамитову.

Реализуемый Духовным управлением мусульман Башкирии в Уфе проект "Муслим-сити" предусматривает возведение высотных зданий (жилого комплекса и гостиницы) на 20 га земли рядом со строящейся соборной мечетью и Покровским храмом. Мечеть и церковь будут соединены лестницей с фонтанами. Проект вызвал недовольство митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, который пожаловался главе администрации Уфы Иреку Ялалову на непродуманность и чрезмерный масштаб строительства.

IslamRF.Ru