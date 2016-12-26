Крганов опасается, что ДСМР станет для Татарстанского руководства «нелюбимой невесткой»

А.Крганов, учредивший из трех региональных муфтиятов "Духовное собрание мусульман России" (ДСМР), дал в Казани пресс-конференцию, на которой изложил свои взгляды на будущее муфтиятов. В частности, красноречиво прозвучало его сравнение ДСМР с невесткой Татарстана.

«Татарстан не может приблизить один татарский муфтият, а другой оттолкнуть. Татарстан — словно отчий дом. А в отчем доме недопустимо играть, говоря "эта невестка мне больше по душе"», — заявил он журналистам.

А.Крганов заявил о праве ДУМ Татарстана также именоваться "федеральным муфтиятом", хотя бы потому, что татарстанскому ДУМ оказывается беспрецедентная финансовая помощь из республиканской казны. Таким образом, Крганов приписал татарстанским властям желание вести самостоятельную политику по линии ислама на федеральном поле и намекнул, что рассчитывает на признание своего "Духовного собрания", которое в своей деятельности будет опираться на мнение татарстанского истеблишмента, нежели на "отчие дома" ДСМР в Чувашии и Томской области.

Прав или не прав Крганов в своих предположениях, осталось за кадром пресс-коференции. И все же, следует признать, что такие искусственные конструкции как ДСМР имеют перспективы только в условиях всеобщей религиозной фронды, когда ключевые региональные столицы поводят свою собственную, порой весьма противоречивую, религиозную политику, выхватывая инициативу у федерального центра. Возникают такие курьезы, когда с подачи федеральных чиновников три ведущих духовных центра мусульман подписывают Социальную доктрину как концептуальный документ, но уже через год по инициативе регионов лоббируется "Грозненская фетва", перечеркивающая ряд ее принципиальных тезисов.

В этой мутной воде основной козырь Крганова − игра на эмоциях муфтиев. Одним он любезно предоставляет место в числе "федеральных", других, выразивших недовольство единоличной манерой принятия решений Т.Таджуддина, привлекает обещаниями отсутствия внутренней субординации и подчинения в ДСМР, да и вообще, полуформальным характером объединения.

По-русски, это называется бардаком, ну а в контексте угроз текущего дня, такая фронда − это синоним разгула радикализма и эстремизма и гарант провала в формировании российской мусульманской идентичности.

IslamRF.Ru