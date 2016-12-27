Кадыров: молодежь необходимо уберечь от влияния идеологов экстремизма

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал улучшить работу с подрастающим поколением, чтобы уберечь молодые умы от негативного влияния идеологов экстремизма в интернете.

Об этом он заявил во время 28-й отчетно-выборной конференции регионального отделения партии "Единая Россия", пишет ТАСС.

"Я призвал усилить и улучшить работу с подрастающим поколением, чтобы уберечь молодые умы от негативного влияния идеологов экстремизма, использующих для этого неограниченные возможности сети "Интернет"… Бездарная, безграмотная политика людей, руководивших регионом, привела к разгулу преступности, появлению терроризма и ваххабизма в республике (в 1990 годах)… Народ должен жить, развиваться и работать, растить достойное здоровое поколение образованной молодежи", - написал глава ЧР на своей странице в Instagram.

Также Кадыров отметил необходимость повышения уровня жизни, благосостояния населения. "Для этого нужно постоянно трудиться, повышать профессиональный уровень, растить специалистов, заинтересовывать молодежь получать глубокие знания. Специалисты всегда востребованы. Только так мы сможем правильно проводить социально-экономическую политику, решать большие задачи", - подчеркнул глава Чечни, выразив уверенность, что чеченское отделение Единой России повысит результативность работы в новом году.





IslamRF.Ru