  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Вторник 27 Декабрь 2016 | 1433 х.
 

В Московской Соборной мечети помянули жертв авиакатастрофы под Сочи

27.12.2016 10:24

Вчера в главной мечети России – в Московской Соборной мечети – после обеденного намаза (зухр) помянули всех жертв, находившихся на борту самолета Ту-154. 

 

В частности имамы мечети, а также верующие обратились с мольбой ко Всевышнему Аллаху принять души всех невинно погибших в авиакатастрофе, одарить их Своей милостью и прощением, а их родственникам и близким даровать  терпения, стойкости и крепости духа.

 

Как отмечает пресс-служба ДУМ РФ, в России в понедельник был объявлен общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. По сообщениям СМИ, в результате трагедии погибли 92 человека.

 

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные предновогодние мероприятия и передачи.

 

В Московской Соборной мечети, а также в мечетях по всей России мусульмане возносят молитвы обо всех безвременно погибших.

 

Накануне глава мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил в адрес родных и близких соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы: "Мы молим Всевышнего Аллаха обо всех невинно погибших в авиакатастрофе, просим принять их души и одарить их Своей милостью. Мы соболезнуем всем, кто в результате катастрофы потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11:156). Мы молим Всевышнего Создателя даровать близким погибших терпение и душевные силы".

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41122/">ISLAMRF.RU: В Московской Соборной мечети помянули жертв авиакатастрофы под Сочи</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    