В Московской Соборной мечети помянули жертв авиакатастрофы под Сочи

Вчера в главной мечети России – в Московской Соборной мечети – после обеденного намаза (зухр) помянули всех жертв, находившихся на борту самолета Ту-154.

В частности имамы мечети, а также верующие обратились с мольбой ко Всевышнему Аллаху принять души всех невинно погибших в авиакатастрофе, одарить их Своей милостью и прощением, а их родственникам и близким даровать терпения, стойкости и крепости духа.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РФ, в России в понедельник был объявлен общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. По сообщениям СМИ, в результате трагедии погибли 92 человека.

В соответствии с указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, на всей территории страны приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании отменили развлекательные предновогодние мероприятия и передачи.

В Московской Соборной мечети, а также в мечетях по всей России мусульмане возносят молитвы обо всех безвременно погибших.

Накануне глава мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил в адрес родных и близких соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы: "Мы молим Всевышнего Аллаха обо всех невинно погибших в авиакатастрофе, просим принять их души и одарить их Своей милостью. Мы соболезнуем всем, кто в результате катастрофы потерял родных и близких, и желаем им стойкости и крепости духа ибо сказано в Священном Коране: «Мы все принадлежим Аллаху и к Нему же и вернемся» (11:156). Мы молим Всевышнего Создателя даровать близким погибших терпение и душевные силы".

IslamRF.Ru