Главы МИД России и Турции отметили важность скорейшего урегулирования в САР27.12.2016 12:33
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во вторник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Министры продолжили обмен мнениями о ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность скорейшего завершения согласования практических параметров прекращения боевых действий, отмежевания умеренной оппозиции от террористических группировок и подготовки встречи в Астане по приглашению руководства Казахстана для запуска процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, как передает РИА Новости.
IslamRF.Ru