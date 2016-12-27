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Главы МИД России и Турции отметили важность скорейшего урегулирования в САР

27.12.2016 12:33

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во вторник в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

 

"Министры продолжили обмен мнениями о ситуации в Сирии. Была подчеркнута важность скорейшего завершения согласования практических параметров прекращения боевых действий, отмежевания умеренной оппозиции от террористических группировок и подготовки встречи в Астане по приглашению руководства Казахстана для запуска процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, как передает РИА Новости.

 

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