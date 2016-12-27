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Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку межсирийских переговоров в Астане

27.12.2016 16:25

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку встречи оппозиции и правительства Сирии в Астане и согласование параметров перемирия в Сирии, сообщили в МИД РФ.

 

"Министры продолжили обмен мнениями о ситуации в Сирии, - информировали в российском дипведомстве. - Была подчеркнута важность скорейшего завершения согласования практических параметров прекращения боевых действий, отмежевания умеренной оппозиции от террористических группировок и подготовки встречи в Астане по приглашению руководства Казахстана для запуска процесса политического урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254".

 

Встреча представителей правительства и оппозиции Сирии, как сообщил ранее ТАСС представитель одной из оппозиционных групп Кадри Джамиль, пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.



IslamRF.Ru

 

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