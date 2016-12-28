Российские саперы разминировали почти 1 тыс. га в Восточном Алеппо

Российские военнослужащие Международного противоминного центра в ходе гуманитарного разминирования освобожденных от боевиков кварталов в восточной части Алеппо за прошедшие сутки очистили от взрывоопасных предметов четыре школы, девять мечетей и один детский сад.

Всего с 5 декабря 2016 года разминирована территория общей площадью 966 гектаров, сообщает Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии, передает ТАСС.

"От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод", - говорится в сообщении.

Военнослужащими российского Международного противоминного центра обезврежено около 14,7 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тыс. самодельных взрывных устройств.

Передовой отряд российских саперов прибыл на авиабазу Хмеймим в Сирии 3 декабря. Как отмечали в Минобороны, в Сирию были направлены наиболее подготовленные специалисты с опытом подобных операций, в том числе в Пальмире. В состав отряда вошло кинологическое подразделение.

В Генштабе ВС РФ уточняли, что в разминировании Алеппо будет задействовано в общей сложности более 200 военнослужащих и почти 50 единиц военной и специальной техники.





IslamRF.Ru