Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. Об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на источники.

По его данным, договоренности предполагают прекращение боевых действий в полночь 29 декабря, не охватывают террористические организации и достигнуты в рамках резолюции СБ ООН 2254. План распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Он будет предоставлен сторонам конфликта.

По информации агентства, если соглашение о перемирии будет реализовано, в Астане при поддержке России и Турции начнутся переговоры по политическому урегулированию конфликта. Москва и Анкара выступят в качестве гарантов урегулирования.

В последние несколько дней между главами МИД РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу шли интенсивные телефонные переговоры, посвященные ситуации в Сирии и встрече представителей оппозиции и сирийского правительства в Астане, а накануне Чавушоглу обсудил подготовку межсирийского диалога с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Кроме того, неделю назад Лавров, Чавушоглу и Зариф провели трехстороннюю встречу в Москве, в ходе которой согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии.

Как сообщил ранее ТАСС лидер одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамиль, встреча представителей Дамаска и оппозиции пройдет в Астане во второй половине января. Работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура 8 февраля планирует запустить очередной раунд переговоров.





IslamRF.Ru