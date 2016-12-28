Министр по делам религии Турции направил соболезнования в адрес российских мусульман в связи с убийством российского посла

В адрес главы мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина поступило письмо от доктора Мехмета Гёрмез, Министра по делам религии Турецкой Республики:

Председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России

Москва / Российская Федерация

С чувством глубокой скорби воспринял весть о гибели Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова в результате вероломного и бесчеловечного вооруженного нападения, совершенного в понедельник 19 декабря 2016 г.

Я самым жестким образом осуждаю гнусное убийство российского посла в Анкаре уважаемого Андрея Карлова, человека сделавшего очень многое для развития российско-турецких отношений. Хочу выразить свои глубокие соболезнования семье и близким уважаемого посла Андрея Карлова, а также в Вашем лице всему российскому народу в связи с утратой такого блестящего дипломата, доброго и хорошего человека.

Террор – преступление, совершенное против всего человечества. Ни один из террористических актов, откуда бы он ни исходил не может заслуживать на малейшего оправдания, какие бы цели при этом не преследовались. “Убийство одного человека подобно убийстве всего человечества”.

В этой связи, обращаюсь к Всевышнему с просьбой помочь всем нам в борьбе с этим злом и искоренением ненависти, злобы, жестокости и насилия на земле, да воцарится мир, благополучие и спокойствие на всей земле!





Профессор, доктор Мехмет Гёрмез

Министр по делам религии Турецкой Республики

IslamRF.Ru по материалам пресс-службы ДУМ РФ