На крымско-татарском телеканале "Миллет" провели выемку документов

Правоохранительные органы Крыма провели выемку документов на крымско-татарском телеканале "Миллет", проверка связана с подозрениями в хищении, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

"Это не слухи, на "Миллете" были выемки. Правоохранительные органы разбираются. У них есть подозрения о хищениях. Сегодня нет никаких запретов у правоохранителей на вход в любые государственные структуры", — сказал Аксенов в эфире радио "Комсомольская правда", передает РИА Новости.

"Сейчас от пресс-службы МВД, от прокуратуры мы ждем комментариев", — добавил Аксенов.

Источник в правительстве республики сообщил РИА Новости, что выемку документов на телеканале производила объединенная группа правоохранителей с участием сотрудников ФСБ. Предварительно, обыски связаны с нецелевым использованием бюджетных средств, сообщил источник.

Общественная крымско-татарская телерадиокомпания, куда входят телеканал "Миллет" ("народ") и радиостанция "Ватан седасы" ("Голос родины"), была создана 9 июня 2015 года. Ранее на полуострове работали частный крымско-татарский телеканал ATR и радиостанция Meydan, которые прекратили вещание, так как не прошли перерегистрацию согласно российскому законодательству. Гендиректор компании "Миллет" — Сейран Мамбетов.

IslamRF.Ru