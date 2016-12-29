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Муфтий Гайнутдин направил обращение Спецпредставителю Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта С.Б. Иванову

29.12.2016 12:07

В преддверии Года экологии, который пройдет в нашей стране в 2017 году в соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина, муфтий шейх Равиль Гайнутдин направил обращение на имя Специального представителя  Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Борисовичу Иванову.

 

От имени Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил всестороннюю поддержку в реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды, ключевым направлением которого является формирование экологической культуры,  повышение уровня экологического воспитания и образования населения.

 

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин проинформировал Спецпредставителя Президента России о том, что в рамках социально-просветительской деятельности Совета муфтиев России была учреждена Комиссия по вопросам экологического развития, основными задачами которой являются экологическое просвещение мусульман, повышение уровня рационального природопользования и экологической ответственности исламского бизнеса, содействие в реализации природоохранных проектов.

 

Экология является интегральной частью исламского учения. В Коране и хадисах заложены основы исламской экологической этики, главной целью которой является рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Ислам напрямую требует от мусульманина бережного и уважительного отношения к природе и населяющему ее животному миру, и в этом заложен огромный потенциал, который сегодня нужно использовать в целях содействия реализации государственной природоохранной политики.

 

В настоящее время завершается формирование состава Комиссии и плана работ на 2017 год, который включит в себя проведение различных экологических мероприятий и акций, создание специальных информационно-просветительских материалов и др.

 

Пресс-служба СМР

 

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