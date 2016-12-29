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Глава Башкортостана наградил муфтия Нурмухамета Нигматуллина орденом Дружбы народов

29.12.2016 12:42

В Доме Республики глава Башкортостана Рустэм Хамитов поздравил муфтия – председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Нурмухамета хазрата Нигматуллина с 70-летием и наградил его орденом Дружбы народов. 

 

- Уважаемый Нурмухамет-хазрат! От всего сердца поздравляю Вас с днём рождения. Вы ведете большую работу по развитию и сохранению Ислама в Башкортостане, подаёте достойный пример молодежи, – сказал Рустэм Хамитов. – Я от души благодарю вас. Желаю Вам крепкого здоровья, долгой жизни и новых успехов. 

– Спасибо, Рустэм Закиевич! В этом месяце по мусульманскому календарю мы празднуем Мавлид, день рождения нашего Пророка (мир ему). И в этот священный месяц мы выражаем Вам благодарность, – сказал муфтий.

 

Пресс-служба ДУМ РБ

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