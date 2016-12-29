  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Четверг 29 Декабрь 2016 | 1433 х.
 

Путин и Эрдоган обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии

29.12.2016 17:33

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

 

"Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию. В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

 

Отмечается, что Путин и Эрдоган высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что "перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ДАИШ".

 

Кроме того, по сообщению пресс-службы, были затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

 

IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41154/">ISLAMRF.RU: Путин и Эрдоган обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    