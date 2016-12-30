Путин и Асад дали высокую оценку договоренностям о прекращении огня в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в состоявшемся в четверг телефонном разговоре дали высокую оценку достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

"Высказано общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса", - отмечает пресс-служба главы российского государства.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. "Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию", - сообщила пресс-служба Кремля содержание телефонного разговора лидеров.





IslamRF.Ru