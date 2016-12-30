Россия сдвинула сирийский кризис с мертвой точки, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что России удалось сдвинуть с мертвой точки сирийский кризис.

Ранее стало известно, что сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря. Соглашение исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и ДАИШ (обе запрещены в РФ), отмечает РИА Новости.

"За столом переговоров оказались самые влиятельные силы страны. Россия стремится установить на Ближнем Востоке прочный мир, который привёл бы к улучшению ситуацию не только в Сирии, но и в других странах",- написал глава региона на своей странице в соцсети.

Он назвал исключительно важным подписание документов, предусматривающих начало мирного процесса, между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, в которую входят семь группировок численностью более 60 тысяч боевиков. И отметил роль российского президента Владимира Путина в решении этого вопроса.

При этом Кадыров отметил, что США не смогли добиться восстановления мира в странах, где присутствуют вооруженные силы этой страны, в то время, как Россия "демонстрирует всем государствам свою готовность и способность спасти от катастрофы Сирию и другие страны, подвергшиеся атаке международных террористических организаций".

"Очень важно, что наша страна уже заявила о наличии условий для сокращения контингента наших ВКС в Сирии", — считает глава Чечни.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

IslamRF.Ru