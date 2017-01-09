I Конкурс по чтению Корана прошел в Рязани

1 января 2017 года в молельном доме г. Рязани в Дягилево был проведён первый Конкурс по чтению священного Корана. В конкурсной программе приняли участие 35 детей: девочки и мальчики от 4 до 14 лет. Конкурсанты были разделены на пять номинаций: знатоки 5 джузов /частей/ Корана, 3 джузов, 1 джуза, половины джуза и 15 сур /глав/ Корана. Идея проведения конкурса принадлежит начальнику отдела благотворительности Духовного управления мусульман Рязанской области Махмадрахиму Асадуллоевичу Сайфидинову.

После открытия I Конкурса корана чтением аятов /стихов/ священного писания, глава ДУМ Рязанской области, имам-мухтасиб Рашид-хазрат Бултачеев пожелал всем участникам благословения Всевышнего и удачного выступления.

В итоге первые места заняли Зафар Махмадов, Ахмаджон Сатторов, Махмадшариф Сайфидинов, Забехулло Махмадов и Сунатулло Мизробов. За первые места дети получили планшеты, за другие призовые места колонки и игрушки. Главное, что ни один ребёнок не ушел из мечети без подарка, всем были вручены подарочные школьные наборы.

В состав жюри вошли хафизы Корана, знающие всю священную Книгу наизусть под руководством Малека Али из Йемена.

Пользуясь случаем, участникам дистанционных курсов Российского исламского университета (РИУ г. Казань) были вручены свидетельства об успешном их окончании, это управляющий делами ДУМ Рязанской области Абдусалом Рахимович Хакимов и студент Махмади Сангинович Абдулоев. Двум волонтёрам – Рахиму Джамолиддиновичу Мансурову и Фирдавсу Махмадраджабовичу Косимову, постоянно помогающим при проведении мероприятий, были вручены благодарности ДУМ Рязанской области.

Родителям – отцам детей, занявших первые призовые места, – также были вручены подарки. Специальные подарки были вручены начальнику отдела благотворительности ДУМ Рязанской области Махмадрахиму Асадуллоевичу Сайфидинову и ведущему конкурса – помощнику имама Аслиддину Адбулазизовичу Сатторову.

Духовное управление мусульман Рязанской области (Рязанский Мухтасибат) решило начать новый 2017 год с началом проведения нового проекта ДУМ – Конкурса по чтению Корана. В 2016 году был запущен новый проект и проведено три детских мероприятий «Твори добро». Всё это делается с заботой о подрастающем поколении для детей и молодёжи.

Пресс-служба ДУМ Рязанской области