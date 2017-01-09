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В рамках празднования Мавлид ан-Набий в Москве пройдет театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание»

09.01.2017 16:09

29 января в рамках празднования Мавлид ан-Набий Crocus City Hall будет проводиться театрально-музыкальное представление «Утерянное завещание», приуроченное дню рождения пророка Мухаммада (мир ему).

 

Организаторами  представления является ДУМ РФ, ДУМ Москвы и Совет муфтиев России, при поддержке председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина и его заместителя Ильдара-хазрата Аляутдинова.

 

"Этот спектакль заставит вас задуматься о смысле и  о мелочах жизни, которых мы часто не замечаем, и о том, какой же самый большой подарок в вашей жизни преподнёс вам Всевышний. А также подумать  о прошлом, ведь «без прошлого нет будущего». Зрители окунутся в атмосферу того времени и почувствуют себя его частью", - отмечают в оргкомитете.

 

Стоит отметить, что подобные крупномасштабные театрализованные представления стали проводиться не только в столице нашей страны, но также за ее пределами.

 

В ходе беседы с одним из сценаристов представления Ренатом-хазратом Абяновым узнали, что вот такой театрализованный формат представления  наиболее удачен в плане донесения информации об  исламе, а также предоставляет уникальную возможность рассказать о выдающихся личностях. Сценаристами являются Ильгиз Зайниев,  режиссер и актёр Драматического театра им. Г. Камала, и Ренат-хазрат Абянов. В тандеме они уже работали над сценариями предыдущих представлений. Однако эта постановка, по их словам, сильно отличается от предыдущих. Здесь затрагивается известное выражение, но в некотором  перевёрнутом виде: «Без будущего нет прошлого». Это специальный ход, шаг вперёд. Каких бы  успехов не достиг народ, но  не будет  ничего ценного, если у этого народа  нет будущего. Оно будет невостребованным.

 

В постановке переплетены  события  трёх времён – прошлого, настоящего и будущего. Зрители смогут сопереживать героям  прошлого времени, сопоставить с настоящим, а также представить себе  перспективу: каким будет каждый из них, подумать, что же они могут передать ценное следующему поколению, задуматься над вопросом: конкурентоспособно ли наше поколение?

 

В представлении принимают участие Марат Башаров – один из главных участников проекта, который пошёл на многие уступки ради проекта, и Шамиль Хаматов – брат известной актрисы Чулпан Хаматовой.

 

Показ представления начнётся зимой 29 января в Москве и продолжится до лета в разных регионах России: Татарстана, Башкортостана, Ингушетии, Дагестана и др.

 

Как сказал Ренат-хазрат в беседе, существуют и проблемы. Это  – привлечение новых технологий, которое не находит, к сожалению, серьёзной поддержки. По его словам, нужна организация прямой трансляции по в интернете для привлечения большего количества зрителей.

 

Пресс-служба ДУМ РФ

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