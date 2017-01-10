Чуркин: некоторые члены СБ ООН продолжают подогревать конфликт в Сирии, но прогресс есть

Некоторые члены Совета Безопасности ООН продолжают подогревать конфликт в Сирии, но последние решения Совбеза свидетельствуют о прогрессе в переговорах, сообщил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин в интервью газете "Известия".

"Работа по Сирии в СБ никогда не была простой. Некоторые члены Совета, которые, скажем прямо, способствовали зарождению конфликта в Сирии и подогревают его до сих пор, не в состоянии отказаться от своих устремлений по свержению действующего правительства Сирийской Арабской Республики", - сказал дипломат.

По его словам, при этом эти страны нечасто выдвигают конструктивные предложения, "сосредоточиваясь на демонизации сирийских властей, а в последнее время и России", пишет ТАСС.

Однако, заявил Чуркин, несмотря на "крайне взвинченную" атмосферу в Совбезе в минувшем году, необходимо отметить прогресс в переговорном процессе по ряду вопросов. "Не раз достигались сложные дипломатические компромиссы, позволявшие принимать важные решения. В большинстве случаев катализатором становились инициативы России, порой совместно с международными партнерами, в том числе и США", - подчеркнул постпред.

В частности, отметил он, единогласное принятие Советом Безопасности резолюций 2328 и 2336 по оздоровлению ситуации в Алеппо и одобрению межсирийских договоренностей от 29 декабря 2016 года продемонстрировало способность членов Совбеза прийти к компромиссу даже по такому спорному вопросу, как ситуация в Сирии. "В этом отношении мы встречаем новый год с новыми ожиданиями по достижению мирного урегулирования, в котором ООН отведено особое место", - заключил Чуркин.





IslamRF.Ru