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Улица в Анкаре, где находится российское посольство, получила имя Карлова

10.01.2017 12:19

Улица Карягды в Анкаре, где располагается посольство России в Турции, получило имя посла РФ Андрея Карлова, погибшего в результате покушения, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре.

 

Как сообщает РИА Новости, Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

 

"Решение о переименовании улицы в честь Карлова принято единогласно на собрании городского муниципалитета Анкары. Завтра в посольство прибудет мэр Анкары Мелих Гёкчек, который объявит об этом официально", — сообщил собеседник агентства.

 

Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

 

IslamRF.Ru

 

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