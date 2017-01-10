Улица в Анкаре, где находится российское посольство, получила имя Карлова

Улица Карягды в Анкаре, где располагается посольство России в Турции, получило имя посла РФ Андрея Карлова, погибшего в результате покушения, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Анкаре.

Как сообщает РИА Новости, Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

"Решение о переименовании улицы в честь Карлова принято единогласно на собрании городского муниципалитета Анкары. Завтра в посольство прибудет мэр Анкары Мелих Гёкчек, который объявит об этом официально", — сообщил собеседник агентства.

Ранее о намерении турецких властей присвоить улице имя Карлова заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Москву.

IslamRF.Ru