Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования иранскому народу и руководству в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Документ направлен Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Москве доктору Мехди Санаи. Многоуважаемый господин Чрезвычайный и Полномочный Посол! Дорогой брат Мехди Санаи! Выражаю Вам и в Вашем лице высшему руководству Исламской Республики Иран, равно как и всему народу Вашего государства свои сердечные соболезнования в связи с кончиной крупнейшего государственного деятеля, мусульманского лидера, имама и политика великого аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Зная личность аятоллы Рафсанджани как патриота Ирана, поборника национального суверенитета страны и одного из ключевых соратников Имама Хомейни, с особой теплотой вспоминая об историческом визите усопшего в столице Советского Союза Москву в 1989 году и нашу личную с ним встречу в период его президентства в Иране, молю Всевышнего о наилучшей участи для души покинувшего бренный мир нашего брата. С уважением и добрыми молитвами, Муфтий шейх Равиль Гайнутдин, Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации, Председатель Совета муфтиев России Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">10.01.2017 16:16</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41177.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани</strong><p style="font-size:95%">Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования иранскому народу и руководству в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Документ направлен Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Москве доктору Мехди Санаи. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41177" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 10.01.2017 16:16

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования иранскому народу и руководству в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Документ направлен Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Москве доктору Мехди Санаи. Читать дальше »»»

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