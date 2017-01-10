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Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани

10.01.2017 16:16

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования иранскому народу и руководству в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Документ направлен  Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Москве доктору Мехди Санаи.

 

Многоуважаемый господин Чрезвычайный и Полномочный Посол!

 

Дорогой брат Мехди Санаи!

 

Выражаю Вам и в Вашем лице высшему руководству Исламской Республики Иран, равно как и всему народу Вашего государства свои сердечные соболезнования в связи с кончиной крупнейшего государственного деятеля, мусульманского лидера, имама и политика великого аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Зная личность аятоллы Рафсанджани как патриота Ирана, поборника национального суверенитета страны и одного из ключевых соратников Имама Хомейни, с особой теплотой вспоминая об историческом визите усопшего в столице Советского Союза Москву в 1989 году и нашу личную с ним встречу в период его президентства в Иране, молю Всевышнего о наилучшей участи для души покинувшего бренный мир нашего брата.

 

С уважением и добрыми молитвами,

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,

Председатель Духовного управления мусульман

Российской Федерации,

Председатель Совета муфтиев России

 

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