Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани10.01.2017 16:16
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования иранскому народу и руководству в связи с кончиной аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Документ направлен Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Москве доктору Мехди Санаи.
Многоуважаемый господин Чрезвычайный и Полномочный Посол!
Дорогой брат Мехди Санаи!
Выражаю Вам и в Вашем лице высшему руководству Исламской Республики Иран, равно как и всему народу Вашего государства свои сердечные соболезнования в связи с кончиной крупнейшего государственного деятеля, мусульманского лидера, имама и политика великого аятоллы Акбара Хашеми Рафсанджани. Воистину, все мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. Зная личность аятоллы Рафсанджани как патриота Ирана, поборника национального суверенитета страны и одного из ключевых соратников Имама Хомейни, с особой теплотой вспоминая об историческом визите усопшего в столице Советского Союза Москву в 1989 году и нашу личную с ним встречу в период его президентства в Иране, молю Всевышнего о наилучшей участи для души покинувшего бренный мир нашего брата.
С уважением и добрыми молитвами,
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель Духовного управления мусульман
Российской Федерации,
Председатель Совета муфтиев России