Главы МИД РФ и Турции подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня в Сирии

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули важность соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

Об этом сообщили в МИД РФ, отмечает ТАСС.

"Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения боевых действий и конструктивного подхода к подготовке предстоящей межсирийской встречи в Астане при безусловной необходимости продолжения борьбы с террористическими группировками", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что в ходе разговора стороны также обсудили актуальные вопросы российско-турецких отношений.





IslamRF.Ru