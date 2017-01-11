Посол Палестины в России рассказал о целях переговоров в Москве

Одной из долгосрочных целей неформальных переговоров в Москве по восстановлению национального единства Палестины станет сближение позиций движений ФАТХ и ХАМАС — важнейших политических игроков в ближневосточном государстве, сообщил в среду РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

Как стало известно ранее, неофициальная встреча представителей основных палестинских фракций пройдет в Москве с 15 по 17 января, пишет РИА Новости.

"В общей сложности (на ней) будут представлены около девяти фракций, включая ключевые: ФАТХ, ХАМАС, Народный Фронт освобождения Палестины, Палестинская национальная инициатива, Коммунистическая партия — различные группировки, которые представляют большинство палестинского движения", — сказал посол.

По его словам, инициатива проведения подобных переговоров принадлежит Москве. "РФ направила приглашения различным палестинским группам, чтобы те приехали и обсудили между собой палестинский вопрос, ситуацию, как преодолеть текущие проблемы и как координировать наши действия в условиях оккупации", — сообщил дипломат.

Вместе с тем он отметил, что ключевым моментом переговоров должен стать "выход на всеобщее примирение между ФАТХ и ХАМАС". "В нашем представлении, если эта проблема будет решена, то возможно, РФ сможет выступить с новой инициативой по общему урегулированию", — сказал Абдель Хафез Нофаль. Он отметил, что "примирения, безусловно, не удастся достичь за два дня, однако, по крайней мере, это хорошее начало".

Посол рассчитывает, что по итогам переговоров сторонам удастся принять совместное заявление, подтверждающее приверженность сторон делу национального примирения.

Предыдущая подобная встреча проходила в Москве под эгидой Института востоковедения РАН и его руководителя Виталия Наумкина в 2011 году.

IslamRF.Ru