Муфтий Гайнутдин направил соболезнования в адрес родных и близких имам-хатыба Вологодской соборной мечети

Сегодня в пятничный день аль-джума 15 месяца Рабиу ль-Ахир 1438 года по хиджри бренный мир покинул имам-хатыб Вологодской соборной мечети, председатель Местной религиозной организации мусульман города Равиль Бариевич Мустафин. Он занимал должность имам-хатыба с 2006 года.

Равиль Бариевич Мустафин два раза перенес инфаркт, но не сдавался и работал до последнего во благо ислама и мусульман региона. Сердечный приступ случился после принятия омовения на джума-намаз.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким покойного, а также мусульманской общине Вологды:

Выражаю свои глубокие соболезнования семье, всем родным и близким в связи с уходом в мир иной Равиля Бари улы Мустафина



Это милость Аллаха, в священный для нас день Джума завершил земную жизнь Равиль хазрат Мустафин. Светлая память о человеке, стоявшему у истоков возрождения Ислама на российском Севере будет с нами пока мы живем в этом мире, и наши молитвы ему всегда, и Да будет доволен им Аллах и вознаградит Своим милосердием!



И да вознаградит его Аллах милостью – Своим Раем!



Поистине, мы все от Аллаха, и к Нему наше возвращение



Аминь! Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким покойного! И остаюсь в молитвах!



Муфтий шейх Равиль Гайнутдин