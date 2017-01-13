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Муфтий Гайнутдин направил соболезнования в адрес родных и близких имам-хатыба Вологодской соборной мечети

13.01.2017 17:14

Сегодня в пятничный день аль-джума 15 месяца Рабиу ль-Ахир 1438 года по хиджри бренный мир покинул имам-хатыб Вологодской соборной мечети, председатель Местной религиозной организации мусульман города Равиль Бариевич Мустафин. Он занимал должность имам-хатыба с 2006 года.

 

Равиль Бариевич Мустафин два раза перенес инфаркт, но не сдавался и работал до последнего во благо ислама и мусульман региона. Сердечный приступ случился после принятия омовения на джума-намаз.

 

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким покойного, а также мусульманской общине Вологды:

 

Выражаю свои глубокие соболезнования семье, всем родным и близким в связи с уходом в мир иной Равиля Бари улы Мустафина

Это милость Аллаха, в священный для нас день Джума завершил земную жизнь Равиль хазрат Мустафин. Светлая память о человеке, стоявшему у истоков возрождения Ислама на российском Севере будет с нами пока мы живем в этом мире, и наши молитвы ему всегда, и Да будет доволен им Аллах и вознаградит Своим милосердием! 

И да вознаградит его Аллах милостью – Своим Раем! 

Поистине, мы все от Аллаха, и к Нему наше возвращение 

Аминь! Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким покойного! И остаюсь в молитвах!


Муфтий шейх Равиль Гайнутдин

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