Встреча глав МИД РФ и Иордании отменена из-за отставки иорданского правительства16.01.2017 13:05
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его иорданского коллеги Насера Джоды, которая планировалась на понедельник в Москве, отменена в связи с отставкой правительства Иордании, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Встреча отменена в связи с отставкой правительства Иордании", — сказал собеседник агентства, передает РИА Новости.
Король Иордании Абдалла II принял присягу нового кабинета министров в воскресенье. Сформировать его ранее было поручено действующему премьеру. Перестановки в правительстве страны происходят регулярно по решению короля.
Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, перестановки затронули шестерых из 30 министров. Свой пост покинул, в том числе, Джода, бывший министром иностранных дел с 2009 года. Его место занял бывший вице-премьер Айман ас-Сафади.
IslamRF.Ru