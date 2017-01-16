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Встреча глав МИД РФ и Иордании отменена из-за отставки иорданского правительства

16.01.2017 13:05

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его иорданского коллеги Насера Джоды, которая планировалась на понедельник в Москве, отменена в связи с отставкой правительства Иордании, сообщил РИА Новости источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

 

"Встреча отменена в связи с отставкой правительства Иордании", — сказал собеседник агентства, передает РИА Новости.

 

Король Иордании Абдалла II принял присягу нового кабинета министров в воскресенье. Сформировать его ранее было поручено действующему премьеру. Перестановки в правительстве страны происходят регулярно по решению короля.

 

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, перестановки затронули шестерых из 30 министров. Свой пост покинул, в том числе, Джода, бывший министром иностранных дел с 2009 года. Его место занял бывший вице-премьер Айман ас-Сафади.

 

IslamRF.Ru

 

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