Рушан хазрат Аббясов принял участие в Гайдаровском форуме

По благословению председателя Духовного управления Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам Рушан хазрат Аббясов принял участие в Гайдаровском форуме, который прошел в Москве.

Рушан хазрат Аббясов выступил с докладом в рамках экспертной дискуссии "Религиозное и этнокультурное разнообразие: развитие, устойчивость, безопасность" под модераторством ответственного редактора издательства "Большая Российская энциклопедия", руководителя Церковно-научного центра Русской православной церкви "Православная энциклопедия" Сергея Кравеца и директора Института государственной службы и управления РАНХиГС Игоря Барцица.



Выступая на форуме, первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам подчеркнул, что "сегодня, когда консолидирующий потенциал традиционных религий России достаточно четко осознается как самими религиозными организациями, так и обществом, возникают дополнительные возможности не только реагировать на новые вызовы и угрозы, но и своевременно предвидя их, предупреждать их возникновение… либо, по крайне мере существенно ослаблять их разрушительные воздействия".



"Российские мусульмане, концептуализировав в принятой ими социальной доктрине свою позицию по ключевым вопросам общественной жизни, сумели достаточно уверенно обозначить вектор развития отечественной Уммы. Отсюда задача мусульманского сообщества России на современном этапе сводится к переходу от рефлексии к более обозначенному действию. Ислам, наряду с другими традиционными религиями России, имеющими своими целевыми ориентирами сохранение и упрочение духовно-нравственных ценностей, может и должен стать прочной опорой государству в решении значимых вопросов, в том числе и мировой повестки", - заявил он.



По словам Рушана хазрата Аббясова, "мусульманская умма нашей страны, сформированная в особых условиях многонационального поликонфессионального общества, под влиянием целого ряда факторов, способна вести диалог не только на совещательном уровне, но на практике осуществлять деловое взаимодействие с органами государственной власти, общественными организациями и религиозными организациями других конфессий".



"В наши дни соработничество российской исламской уммы с традиционными для нашей страны религиями при реализации социально значимых проектов уже стало вполне осязаемым фактом. Особая геометрия Уммы, её асимметричность, которая выражается в отсутствии единой структуры и строгой иерархии, вызывают достаточно оживленные дискуссии. Однако углубленное понимание отечественной истории, национальных и местных особенностей бытования ислама в разных регионах России – все эти факторы позволяют обоснованно преодолевать тревожную рефлексию, возбуждаемую внешней мозаичностью российской уммы", - сказал он.



Первый зампред СМР и зампред ДУМ РФ по международным делам также отметил, что "многоликость уммы и многоаспектная вариативность в исполнении культовых обрядов представляют собой как раз ту ее уникальную особенность, которая не должна восприниматься как отрицательная характеристика! Скорее наоборот: легкость практической реализации одного из центральных моментов исламского мировоззрения, а именно – его основополагающий (коранический!) принцип аль-васатыйя, то есть принцип срединности… выбора срединного пути, сегодня, как и на протяжении многовековой истории российской уммы, определяет тот доминантный вектор ее развития, что в конечном счете ориентирован на достижение мира и согласия".



"На сегодняшний день процесс трансформации мусульманского сообщества России можно признать частично завершенным и, исходя из этого, перенести акценты на совершенствование имеющейся структуры и оптимизации деятельности существующих духовных управлений, на что нацелена практическая деятельность Совета муфтиев России, возглавляемого лидером российских мусульман муфтием шейхом Равилем Гайнутдином. Вполне реализуемой на ближайшую перспективу видится консолидация российских мусульман; однако, непрекращающиеся попытки вольных или невольных сторонников ослабления российской государственности через создание новых мусульманских структур серьезно подрывают, на наш взгляд, стабильность как развития Уммы, так и ее внутриконфессионального мира, а с этим и межрелигиозного мира в стране – в целом. Замалчивание существующих острых тем и проблем неизбежно ведет к появлению в обществе искаженных представлений о происходящих процессах с трудно предсказуемыми последствиями для российского Государства и Общества", - подчеркнул он.



Кроме того, говоря о вопросах образования, Рушан хазрат Аббясов напомнил, что на Всероссийском семинаре-совещании Общероссийского профсоюза образования Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, "каждый должен понимать, что работа учителя – это не услуга". "Поддерживая инициативу Ольги Юрьевны, мы также уверены, школа должна стать не местом предоставления услуг, а местом воспитания, которое должно основываться на многообразии традиций и культур нашего многонационального и многорелигиозного государства. И базироваться на принципах традиционных религий страны", - добавил он.



Гайдаровский форум – ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года в память о выдающемся ученом-экономисте, идеологе российских реформ начала 1990-х годов Егоре Гайдаре. Дискуссии Форума традиционно сфокусированы на острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире.



Основные темы форума в 2017 году: определение приоритетов устойчивого социально-экономического роста, финансового и банковского секторов, развития малого и среднего бизнеса, привлечения инвестиций в инновационные отрасли в регионах России, формирование здоровой конкурентной среды, евразийской интеграции и взаимоотношения с зарубежными партнерами и много других актуальных опросов.

Пресс-служба СМР