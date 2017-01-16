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22 января состоится торжественное открытие исторической мечети г. Енисейска

16.01.2017 15:10

22 января 2017 года в г. Енисейске Красноярского края отметят 112-летие и торжественное открытие исторической мечети после реставрации.

 

Начало мероприятия в 12.00, церемония открытия в 15:00 состоится по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бограда, 41, сообщает IslamSib.Ru.

 

Мечеть г.Енисейска – здание татарской мечети, выстроенное магометанским обществом в 1905 году. Это самая «старшая» мечеть в крае и единственная, построенная до 1917 года в кирпиче. Вместимость ее 200 человек.

 

На праздновании 112–летия планируется торжественная церемония открытия мечети г.Енисейска после реставрации, исполнение полуденного намаза – Зухр, прочтение молодыми мусульманами аятов Священного Корана.

 

На мероприятие приглашены Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский, представители администрации Красноярского края, г.Енисейска и Енисейского района, Большемуртинского, Боготольского, Пировского, Казачинского и других районов края, предприниматели, старейшины и другие.

 

IslamRF.Ru

 

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