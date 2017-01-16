22 января состоится торжественное открытие исторической мечети г. Енисейска 22 января 2017 года в г. Енисейске Красноярского края отметят 112-летие и торжественное открытие исторической мечети после реставрации. Начало мероприятия в 12.00, церемония открытия в 15:00 состоится по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бограда, 41, сообщает IslamSib.Ru. Мечеть г.Енисейска – здание татарской мечети, выстроенное магометанским обществом в 1905 году. Это самая «старшая» мечеть в крае и единственная, построенная до 1917 года в кирпиче. Вместимость ее 200 человек. На праздновании 112–летия планируется торжественная церемония открытия мечети г.Енисейска после реставрации, исполнение полуденного намаза – Зухр, прочтение молодыми мусульманами аятов Священного Корана. На мероприятие приглашены Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский, представители администрации Красноярского края, г.Енисейска и Енисейского района, Большемуртинского, Боготольского, Пировского, Казачинского и других районов края, предприниматели, старейшины и другие. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">16.01.2017 15:10</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41219.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>22 января состоится торжественное открытие исторической мечети г. Енисейска</strong><p style="font-size:95%">22 января 2017 года в г. Енисейске Красноярского края отметят 112-летие и торжественное открытие исторической мечети после реставрации. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41219" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 16.01.2017 15:10

22 января состоится торжественное открытие исторической мечети г. Енисейска 22 января 2017 года в г. Енисейске Красноярского края отметят 112-летие и торжественное открытие исторической мечети после реставрации. Читать дальше »»»

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