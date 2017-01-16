В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2017-й Годом Галимджана Баруди. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. «В феврале этого года исполнится 160 лет со дня рождения великого татарского богослова – муфтия Галимджана Баруди, – сказал Камиль хазрат в ходе своего выступления на первом в этом году пленуме ДУМ РТ. – В связи с этим предлагаю провести мероприятие в честь юбилея знаменитого религиозного деятеля с целью изучения его наследия, а также объявить 2017 год Годом Галимджана Баруди». Как сообщает "Татар-информ", предложение муфтия было единогласно одобрено пленумом Духовного управления мусульман Татарстана. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">16.01.2017 15:18</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41220.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди</strong><p style="font-size:95%">Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2017-й Годом Галимджана Баруди. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41220" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 16.01.2017 15:18

В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2017-й Годом Галимджана Баруди. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Читать дальше »»»

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