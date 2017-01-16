В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди16.01.2017 15:18
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин предложил объявить 2017-й Годом Галимджана Баруди. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
«В феврале этого года исполнится 160 лет со дня рождения великого татарского богослова – муфтия Галимджана Баруди, – сказал Камиль хазрат в ходе своего выступления на первом в этом году пленуме ДУМ РТ. – В связи с этим предлагаю провести мероприятие в честь юбилея знаменитого религиозного деятеля с целью изучения его наследия, а также объявить 2017 год Годом Галимджана Баруди».
Как сообщает "Татар-информ", предложение муфтия было единогласно одобрено пленумом Духовного управления мусульман Татарстана.
IslamRF.Ru