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Глава СМР желает мужества близким погибших в авиакатастрофе в Киргизии

16.01.2017 15:21

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы под Бишкеком, пожелав им мужества и терпения.

 

"От имени российских мусульман и от себя лично выражаю глубокую скорбь по погибшим и молитвенно прошу Всевышнего даровать терпения и мужества семьям, потерявшим своим родных и близких во время трагедии. Мы молимся о скорейшем выздоровлении всех пострадавших", — говорится в обращении муфтия Гайнутдина, которое публикует РИА Новости со сылкой на сайт СМР.

 

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник. Самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.

 

По разным данным, погибли от 35 до 37 человек, в том числе дети, госпитализированы 15 человек. Были разрушены 32 частных дома.

 

IslamRF.Ru

 

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