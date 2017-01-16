На Урале незрячих мусульман научат читать Коран по системе Брайля

Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) совместно с региональным отделением Всероссийского общества слепых заключили соглашение с Национальным исламским благотворительным фондом Ярдэм по обучение на регулярной основе незрячих уральцев, исповедующих ислам, чтению Корана по системе Брайля в духовном центре Казани. Первая группа уральцев отправится в столицу Татарстана уже 21 января.

Как сообщили РИА «ФедералПресс» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, единственное место в России, где на сегодняшний день готовят специалистов по чтению Корана по системе Брайля – медресе для инвалидов при мечети «Сулейман» в Казани. На курсы в этот центр приезжают незрячие мусульмане из всех регионов России. Базовый курс обучения длится три месяца. Именно столько времени нужно, чтобы полностью овладеть соответствующей техникой чтения. По возвращению в Екатеринбург, прошедшие обучение инвалиды смогут преподавать технику изучения Корана по рельефно-точечной системе чтения в местных мечетях.

«Мы ведем активную работу с жителями области, исповедующими ислам, по разъяснению сути религии, обучаем методам отличия истинной религии от навязываемой носителями радикальных течений экстремистской идеологии. Но до сегодняшнего дня неохваченной нами аудиторией среди мусульманского населения оставались инвалиды по зрению, прежде всего, по причине отсутствия технологий и методов обучения их работе со специальной литературой», – сказал муфтий Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль Куддус.

Стоит отметить, что Духовное управление мусульман Свердловской области проводит работу, направленную на противодействие радикальным проявлениям в исламе, активно сотрудничая с органами государственной власти.

IslamRF.Ru