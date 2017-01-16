Новая мечеть откроется в Стрежевом в начале лета 2017 года

Строительство новой мечети в городе Стрежевой Томской области подходит к концу, открыть ее для верующих планируется в начале этого лета, сообщается на сайте телерадиокомпании СТВ.

"Праздники 2017 года стрежевские мусульмане будут отмечать уже в новой мечети. В ней смогут одновременно молиться около 200 верующих. Строительство близится к завершению. <…> Планируется открыть мечеть в начале лета", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на строительство предприниматели и администрация города выделили более 1,2 миллиона рублей, пишет РИА Томск.

"Все деньги освоены практически. Сделана огромная работа. Это полы деревянные постелены в большом молельном зале и на втором этаже, где женский молельный зал. Внутри мечети все отделочные работы практически завершены", – цитирует СТВ слова президента некоммерческого благотворительного фонда "Строительство мечети "Аль-Хаят" ("Жизнь") в Стрежевом" Рамиля Исмагилова.

Добавляется, что также на эти средства были приобретены ковры в молельные залы и изготовлена люстра. На завершение строительства и благоустройство территории будущей мечети требуется еще около 1 миллиона рублей.

IslamRF.Ru