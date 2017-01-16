Сегодня 199 лет со дня рождения Марджани

16 января исполняется 199 лет с дня рождения выдающегося религиозного деятеля и просветителя в истории татарского народа Шигабутдина Марджани.

Шигабутдин Марджани — татарский богослов, философ, историк, просветитель. Марджани также известен в качестве этнографа, археографа, востоковеда и педагога. Энциклопедичность его знаний можно сравнить с энциклопедизмом французских просветителей XVIII века — Дидро и Руссо.

Марджани родился 16 января 1818 года в с. Ябынчи нынешнего Атнинского района Татарстана.

Образование получил в медресе д. Ташкичу Казанского уезда. В семнадцатилетнем возрасте он начинает преподавать в медресе и, будучи неудовлетворенным учебником морфологии персидского языка, составляет свой. В 1838 году он отправляется в Бухару для продолжения образования, а затем в Самарканд — один из древних очагов культуры Средней Азии.

В 1848 году, после одиннадцатилетнего отсутствия, с новым багажом знаний Марджани возвращается на родину и в марте 1850 года назначается имамом-мударрисом 1-й Казанской мечети.

В 1867 году Духовное собрание мусульман Поволжья и Приуралья назначило Марджани на должность ахунда и мухтасиба Казани (одна из самых почетных религиозных должностей региона), что явилось несомненным признанием его деятельности со стороны руководства мусульман. С официальными светскими властями у Марджани также устанавливаются позитивные контакты. Он выполняет отдельные поручения казанской губернской власти: следит за изданием текста Корана в казанской типографии, организует сбор денег для кавказских народов, пострадавших от землетрясения, составляет отчеты о рождении, бракосочетании, смерти мусульман для государственных учреждений, участвует в судебных заседаниях при произнесении клятв мусульманами.

Со временем имя Марджани становится известным далеко за пределами Казани, отмечает Инфо-Ислам.

Религиозные взгляды Марджани проявляются в критике вопросов каляма (направление в исламской теологии). Необходимы были реформа медресе, преобразование преподавания. Марджани — предвестник джадидского движения в России, и именно он заложил его основы — реформу преподавания в медресе, усвоение татарским народом передовых достижений мировой культуры и науки. Марджани написал более 30 произведений, большая часть которых была издана в основном на арабском языке. Не все произведения, написанные ученым, еще обнаружены. Идейно-философские взгляды Марджани, его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, историка, просветителя, философа останутся заметным явлением в отечественной истории.

Шигабутдин Марджани похоронен на Татарском кладбище Ново-татарской слободы (Казань).

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