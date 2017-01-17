Глава МИД Казахстана планирует в ближайшие дни посетить Москву
17.01.2017 09:10
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил журналистам о своих планах в ближайшее время посетить Москву.
"На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву", — сказал Абдрахманов.
Министр не назвал дату и цель визита, отмечает РИА Новости.
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17.01.2017 09:10
Глава МИД Казахстана планирует в ближайшие дни посетить Москву
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил журналистам о своих планах в ближайшее время посетить Москву. Читать дальше »»»
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