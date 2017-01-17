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Глава МИД Казахстана планирует в ближайшие дни посетить Москву

17.01.2017 09:10

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил журналистам о своих планах в ближайшее время посетить Москву.

 

"На днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву", — сказал Абдрахманов.

 

Министр не назвал дату и цель визита, отмечает РИА Новости.

 

IslamRF.Ru

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