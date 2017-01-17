Европа обратится к России за опытом в борьбе с терроризмом, считает Евкуров

Европейские страны рано или поздно обратятся к российским спецслужбам за опытом в борьбе с терроризмом, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в понедельник, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

"Европейские страны совершили одну ошибку. Они изобретают велосипед, который Россия, к сожалению, на своем горьком опыте, на крови, ценой больших жертв уже "изобрела". У наших спецслужб есть колоссальный опыт, но его не используют из-за того, что не хотят или он не совсем нравится. Но рано или поздно им придется обратиться за помощью к России и совместно работать", — сказал Евкуров.

Он добавил, что в Европе созданы спящие ячейки террористов, которые сейчас по команде начали совершать теракты, передает РИА Новости.

"Если бы с первого дня лидеры европейских государств и спецслужбы понимали, что террорист в любой точке мира остается террористом, то, думаю, сегодня бы ситуация в Европе была бы другой…. Во взаимодействии со всеми спецслужбами мира Европа не пропустила бы тех, кто едет туда взрывать и осуществлять теракты", — отметил глава Ингушетии.

IslamRF.Ru