Богданов обсудил ход межпалестинской встречи с представителями ФАТХ и ХАМАС

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с представителями ФАТХ и ХАМАС, чтобы обсудить проходящий в Москве межпалестинский диалог, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В размещенном на сайте МИД РФ сообщении поясняется, что Богданов в понедельник провел совместную встречу с членом ЦК ФАТХ Аззамом Ахмедом и заместителем председателя политбюро ХАМАС Муссой Абу-Марзуком, прибывшими в Москву для участия в организованной Институтом востоковедения РАН межпалестинской встрече высокого уровня.

"Представители руководства ФАТХ и ХАМАС подробно информировали о ходе проходящего на московской площадке диалога, подтвердили настрой своих движений и других участников встречи в российской столице на скорейшее преодоление внутрипалестинского раскола. Первым реальным шагом в этом направлении могло бы стать создание правительства национального единства, которое занялось бы решением конкретных проблем на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа", — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

В нем отмечается, что Ахмед и Абу-Марзук выразили признательность России за организацию межпалестинской встречи и призвали российскую сторону продолжать оказывать весомое содействие продвижению примирительного процесса.

"Богданов, со своей стороны, подтвердил принципиальную позицию России в поддержку сплочения палестинских рядов на политической платформе Организации освобождения Палестины и Арабской мирной инициативы в качестве необходимого условия для реализации законных чаяний палестинского народа на создание собственного независимого государства, в соответствии с известной международно-правовой основой", — добавляется в сообщении.

Неформальные межпалестинские переговоры при участии восьми палестинских фракций, включая ФАТХ и ХАМАС, проходят в Москве 15-17 января в Институте востоковедения РАН.

IslamRF.Ru