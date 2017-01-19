Первый зампред СМР вошел в состав Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам Рушан хазрат Аббясов принял участие в заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

В рамках заседания с участием начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Баранова Олега Анатольевича был избран состав и руководство Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.



Обновлённый совет возглавила Татьяна Леонидовна Косаревич — председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка. Кроме того, были избраны заместители председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москвы и выданы удостоверения членам Общественного совета.

Пресс-служба СМР