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Первый зампред СМР вошел в состав Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве

19.01.2017 10:13

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России и зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации по международным делам Рушан хазрат Аббясов принял участие в заседании Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

 

В рамках заседания с участием начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Баранова Олега Анатольевича был избран состав и руководство Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве.

Обновлённый совет возглавила Татьяна Леонидовна Косаревич — председатель Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка. Кроме того, были избраны заместители председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москвы и выданы удостоверения членам Общественного совета.

 

Пресс-служба СМР 

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