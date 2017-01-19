Путин поблагодарил Шаймиева за работу по сохранению культурного наследия

Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана Минтимера Шаймиева за активную деятельность по изучению и сохранению российского и татарского культурного и исторического наследия, и подарил карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау.

Во встрече с первым главой Татарстана, прошедшей в среду, также принимал участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

"Я хочу Вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории… Это очень важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны заниматься", — сказал Путин на встрече с Шаймиевым накануне его 80-летия.

Шаймиев в свою очередь рассказал о деятельности возглавляемого им фонда по воссозданию Собора Казанской иконы Божьей Матери в столице Татарстана и строительству Болгарской исламской академии.

Воссоздание собора было инициировано многочисленными обращениями граждан, в ответ на которые президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым 4 ноября 2015 года принят указ "О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери".

В июле 2016 года состоялась церемония закладки первого камня и капсулы в основание собора на месте явления Казанской иконы Божьей Матери. Концепцией воссоздания храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери предполагается реновация собора, который повторит основные черты предыдущего проекта, созданного архитектором Иваном Старовым.

На сегодняшний день выполнены работы по усилению фундамента, кладке и забутовке, залита монолитная плита под будущее здание храма, выполнены работы по наружной кладке стен собора объемом 1350 кубических метров, высота кладки стен составляет примерно 6 метров. Продолжаются работы по заливке монолитных колонн собора.

Икона Казанской Божьей матери была найдена в 1579 году, после покорения Иваном Грозным Казанского ханства. Летом того года в Казани произошел крупный пожар, выгорела половина Кремля и часть города.

IslamRF.Ru